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Гонщиков Формулы-Е изобразили на известных картинах

Гонщиков Формулы-Е изобразили на известных картинах
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Ведущих гонщиков электросерии Формула-Е изобразили на картинах классических художников. Соответствующий видеоролик был опубликован в «инстаграме» серии накануне этапа в Париже (Франция).

Среди фигурирующих на видео гонщиков Фелипе Масса, Лукас ди Грасси, Себастьян Буэми, Даниэль Абт, Антониу Феликс да Кошта, Андре Лоттерер, Жан-Эрик Вернь, Александер Симс и Паскаль Верляйн.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» Формулы-Е.

Этап Формулы-Е в Париже станет восьмым по счёту в чемпионате и пройдёт 27 апреля. Лидером личного зачёта является португалец да Кошта (64 очка), который на один балл опережает идущего вторым Жерома д'Амброзио и на два – Андре Лоттерера.

Ранее стало известно, что одна из команды Формулы-Е заключила спонсорское соглашение с компанией Harley-Davidson.

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