Перес: в Баку в прошлом году провёл лучшую гонку в карьере

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.



«Трасса в Баку является одной из моих любимых в сезоне. Она очень быстрая, есть хорошие возможности для обгона, поэтому гонки бывают увлекательными и драматичными. Мне нравится трасса, она действительно сложная, рядом находятся стены, нужно быть осторожным и точным. Уличные трассы обычно становятся хорошим испытанием для пилотов. Мне бы хотелось, чтобы их было в календаре больше.

Я поднимался на подиум в Баку по итогам двух из трёх гонок. Думаю, что в прошлом году здесь я провёл лучшую гонку в карьере. Помню, как обогнал Феттеля и держал его позади себя во время последних кругов. Мне нужно было полностью сосредоточиться и показать лучший пилотаж в своей жизни. Каждый круг превращался фактически в квалификационный круг!

Наша команда всегда была конкурентоспособна в Баку. Надеюсь, что так будет и в этом году. По ряду причин эта трасса всегда подходила нашим машинам. Здесь важна высокая скорость и уверенность в тормозах. Я был доволен нашим выступлением в Китае, особенно в воскресенье. Теперь нужно найти этот ритм в Баку», — приводит слова Переса пресс-служба команды.