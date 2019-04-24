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Боттас: выбирая тройку лучших пилотов, поставлю себя на первое место

Боттас: выбирая тройку лучших пилотов, поставлю себя на первое место
Авто / Формула-1

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас назвал себя лучшим гонщиком в современной Формуле-1.

«Разумеется, я считаю себя одним из лучших гонщиков в истории Формулы-1. Я уверен в себе и хочу стать лучшим в этом сезоне, выиграть титул. Выбирая лучшую тройку пилотов в Формуле-1 образца сезона-2019, я поставлю себя на первое место. На втором месте будет Льюис Хэмилтон. Кто третий? Сложно выбрать. Пусть будет Шарль Леклер», — сказал Боттас в интервью Carfection.

В нынешнем сезоне Валттери Боттас после трёх этапов чемпионата мира идёт на втором месте в личном зачёте, уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону шесть очков. На счету Боттаса одна победа на Гран-при Австралии и два вторых места.

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