Квят: Гасли хотят убрать из «Ред Булл» и взять меня? Не слышал такого

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что ничего не слышал о размышлениях журналистов, согласно которым Пьер Гасли может лишиться места в «Ред Булл» из-за слабых результатов на старте сезона-2019.



«Гасли хотят убрать из «Ред Булл» и взять меня на его место? Не слышал ничего такого. Поэтому и Пьер, и я концентрируемся на своей работе и не обсуждаем дела других гонщиков. Не хочу обсуждать, есть ли у него какие-то проблемы. Мне хорошо в «Торо Россо». Кадровые решения такого типа от меня не зависят. Я гонщик, который должен каждый раз на любой машине выступить максимально хорошо», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Также россиянин прокомментировал заявление своего напарника Александера Албона, что тот мог теоретически выйти в третий сегмент квалификации в каждом из предыдущих Гран-при: «Предпочитаю не говорить о том, что могло бы произойти. Оставлю это ему для комментариев. Если говорить обо мне, то в Китае я был очень близок к третьему сегменту, а в Бахрейне у меня просто не было последней попытки. В Австралии тоже были варианты. В субботу у нас действительно есть проблемы с квалификационной скоростью, но зато в воскресенье мы всегда уверены в своём темпе».

Квята оштрафовали жёстче, чем ошибавшихся так же. Но нет, это не заговор Мы разобрали все штрафы прошлого сезона Формулы-1, выданные за первый круг гонки. И да, наказание Квята странное.