Мы разобрали все штрафы прошлого сезона Формулы-1, выданные за первый круг гонки. И да, наказание Квята странное.

Квята оштрафовали жёстче, чем ошибавшихся так же. Но нет, это не заговор

Гран-при Китая для Даниила Квята фактически длился всего пять поворотов — в шестом россиянин потерял автомобиль на разгоне и врезался в ехавших снаружи гонщиков «Макларена». Для всех троих борьба за очки на этом была фактически окончена, однако судьи дополнительно наказали Квята проездом по пит-лейн, хотя многие, включая Ландо Норриса и бывших пилотов Формулы-1 сказали, что это был рядовой гоночный инцидент, а штраф россиянина — чрезмерным.

Мы решили вспомнить, какие в прошлом сезоне решения выносили стюарды по поводу инцидентов на первом круге — и показать, насколько странным было наказание Квята в Китае. Обращаем внимание: разобраны были те эпизоды, по которым стюарды проводили полноценные расследования.

«Полностью его ошибка». Что говорят о столкновении Квята сразу с двумя машинами Правы ли были судьи, жёстко наказав Квята за двойную аварию на первом круге?

Бахрейн: Хартли — 10 секунд за Переса

Первый серьёзный инцидент на старте в прошлом году произошёл в Бахрейне: Брендон Хартли в четвёртом повороте развернул «Форс Индия» Серхио Переса. Новозеландец получил десять секунд штрафа и два балла к Суперлицензии. «Пилот автомобиля № 28 поздно тормозил и спровоцировал аварию, — подчеркнули судьи в своём вердикте. — Он полностью несёт ответственность за столкновение».

Баку: Окон — не смотрел в зеркала

В Баку Кими Райкконен уже в третьем повороте впечатал Эстебана Окона в отбойник, на чём гонка для француза окончилась. Изучив обстоятельства аварии, судьи решили, что Эстебан сам входил в поворот слишком оптимистично и в итоге не стали никого наказывать. «Пилот автомобиля № 31 согласился с судьями в том, что не должен предполагать, что рядом нет машин только лишь потому, что их не видно в зеркалах», — уточнили стюарды в официальном решении.

Зато десять секунд на первом круге той гонки получил Маркус Эрикссон — швед устроил аварию с Кевином Магнуссеном. Ещё пять секунд «схлопотал» Сергей Сироткин — за то, что на одном из торможений подцепил Серхио Переса. Зато эпизод, в котором россиянин оказался зажат между Алонсо и Хюлькенбергом, что стоило Сергею передней подвески, стюарды сразу сочли гоночным инцидентом и никого не наказали.

«Мы чёртовы таксисты!» Как глупости лишали россиян результатов в Формуле-1 Непостижимая ошибка механиков Квята — не первый случай, когда гонки россиян в Формуле-1 портили дурацкие действия окружающих.

Барселона: Грожан — 3 позиции за завал

На Гран-при Испании произошёл один из самых крупных завалов сезона-2018: Ромен Грожан за один раз выбил Нико Хюлькенберга и Пьера Гасли. Француз, уворачиваясь от Кевина Магнуссена, потерял автомобиль снаружи второго поворота, после чего возвращался на трассу поперёк потока машин. Грожан оправдывался тем, что оставаться на месте было небезопасно, а его манёвр был наиболее безопасным решением. Но судьи в это не поверили и дали штраф в три позиции на старте следующей гонки.

«Стюарды пришли к мнению, что в сложившейся ситуации гонщик должен был найти иные альтернативы, поскольку пересечение трассы перед другими автомобилями — как это сделал он — всегда чревато аварией», — сказано в решении коллегии.

Монреаль: «нет главного виновника инцидента»

Домашняя гонка Лэнса Стролла в прошлом сезона завершилась уже на первом круге: канадец потерял контроль над машиной на выходе из пятого поворота и вынес в отбойник «Торо Россо» Брендона Хартли. Судьи в этом эпизоде не стали назначать штрафов: «Пилот автомобиля № 18 потерял заднюю ось автомобиля в пятом повороте, и поскольку два гонщика были близки, произошло столкновение. Ни один из гонщиков не может быть признан основным виновником».

Ле-Кастелле: Феттель — 5 секунд за Боттаса

На старте Гран-при Франции Себастьян Феттель развернул Валттери Боттаса — немец позже признал ошибку, отметив, что слишком поздно тормозил. Судьи оштрафовали немца пятью секундами. «Автомобиль № 77 оставил очевидно достаточно места в первом повороте», — отмечается в решении.

Сильверстоун: Кими — 10 секунд за Хэмилтона

На старте Гран-при Великобритании Кими Райкконен развернул Льюиса Хэмилтона, из-за чего британец уже в начале гонки лишился шансов на победу. «Пилот автомобиля № 7 заблокировал переднее правое колесо, в связи с чем возникла недостаточная поворачиваемость, и в итоге привёл к аварии», — гласит вердикт судей. За свою оплошность финн также получил два штрафных балла к лицензии.

Любопытно, что всего в нескольких метрах позади произошёл похожий инцидент, но обошлось без штрафов. Ромен Грожан заблокировал колёса и зацепил в том же самом месте Кевина Магнуссена, однако стюарды сочли, что датчанин оставил меньше места, чем Хэмилтон, а потому тоже отчасти виноват в случившемся. «Инцидент произошёл в том числе по причине столкновения машин впереди», — добавили комиссары гонки.

Сколько «стоит» выбить Хэмилтона? Ищем логику в решениях судей Формулы-1 За одну и ту же ошибку Феттель и Райкконен получают разные штрафы, а Хэмилтону сходит с рук то, за что других наказывают. Почему так?

Спа: Хюлькенберг — 10 позиций за завал года

Самый большой стартовый завал года в Формуле-1 случился в Бельгии — Нико Хюлькенберг «промазал» торможение в первый поворот и налетел на «Макларен» Фернандо Алонсо — испанец взмыл в воздух и перелетел через «Заубер» Шарля Леклера. До финиша никто так и не добрался, а виновник аварии — Хюлькенберг — получил штраф в десять позиций на старте следующей гонки и три штрафных балла к Суперлицензии. «Пилот автомобиля № 27 совершенно неверно оценил ситуацию и полностью признал свою ошибку», — сообщили стюарды.

Пять секунд тогда же получил Валттери Боттас — позади завала финн не успел среагировать на резкое торможение Сергея Сироткина и повредил тому заднее оперение. «Пилот автомобиля № 77 заявил, что торможение машины № 35 стало для него неожиданностью, но признал, что должен был оставлять больше пространства», — сказано в отчёте.

Монца: «никто не виноват»

Гран-при Италии в Монце в прошлом году стал одной из худших гонок Феттеля в цветах «Феррари» — уже на первом круге он потерял машину (да ещё и в очной борьбе с Хэмилтоном!) и откатился в конец пелотона. Немец по радио тут же обвинил Льюиса в том, что он не оставил ему места, однако судьи сочли, что виновных нет.

Сингапур: «нельзя возложить ответственность»

В столкновении гонщиков «Форс Индия» на старте Гран-при Сингапура стюарды также не увидели виновных: внутри поворота в тот момент находился Ромен Грожан — все три машины входили практически в один ряд, потому избежать контакта с Оконом Перес не мог. «Судьи пришли к выводу, что ни на одного из пилотов нельзя возложить полную или основную ответственность за произошедшее», — гласит решение.

Сузука: Ферстаппен — 5 секунд за Кими

На первом круге Гран-при Японии Ферстаппен промахнулся на торможении перед шиканой и вынужден был срезать её, а возвращаясь едва не вынес Кими Райкконена — «Феррари» финна повезло не получить серьёзных повреждений. «После срезки шиканы автомобиль № 33 вернулся прямо на гоночную траекторию и в процессе столкнулся с автомобилем № 7», — отметили стюарды. Голландец в итоге получил пять секунд штрафа и один балл к гоночной лицензии.

Кроме того, по пять секунд получили Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо — один выдавил другого с трассы, а второй срезал шикану и получил за счёт этого преимущество. Обоим также дали по баллу к Суперлицензии.

Остин: Грожан — 3 позиции за Леклера

На Гран-при США прошлого года в глубине пелотона произошло сразу два контакта. Сначала Стролл при возвращении на трассу выбил Алонсо за что получил проезд по пит-лейн и два штрафных балла к Суперлицензии, а затем Грожан заблокировал колёса перед 12-м поворотом и врезался в Леклера — это стоило французу трёх позиций на старте следующей гонки.

К слову, на старте той гонки произошёл ещё один инцидент — Даниэль Риккардо допустил небольшой контакт в борьбе с Себастьяном Феттелем. Судьи не стали винить кого-то одного, обошлось без штрафов.

Абу-Даби: «никто не может нести ответственность»

Финальная гонка прошлого сезона началась со столкновения Грожана и Хюлькенберга — последний резал поворот, словно внутри никого не было, в результате чего «Рено» взмыла в воздух и днищем вверх зависла на отбойниках. Стюарды решили, что виновных в столкновении нет: «Это был частый для первых кругов инцидентов, никто из гонщиков не может нести за него всю ответственность».

«Возвращение торпеды в Формулу-1». Испанцы критикуют Квята, британцы жалеют Справедливо ли дали штраф Квяту, что не так с машиной «Феррари» и кто угрожает месту Гасли после Шанхая?

Почему с Квятом обошлись строго?

На Гран-при Китая судьи наказали Квята проездом по пит-лейн — такой штраф за инциденты на первом круге в прошлом году применялся лишь один раз — в отношении Стролла в США. Однако в той ситуации Лэнс возвращался из-за пределов трассы, то есть в принципе должен был уступать тем, кто ведёт борьбу в пределах полотна.

Квят боролся за позицию и оставлял соперникам места, а сам инцидент произошёл из-за внезапной избыточной поворачиваемости машины на выходе — первый контакт с «Маклареном» произошёл после обратного движения рулём россиянина. Судьи посчитали, что именно этот момент и привёл к аварии — не учитывая положение машин на трассе. Так, например, за «коробочку», в которую угодил Сироткин в Баку, никто не получил штрафов, а здесь Даниил получает одно из самых строгих «пенальти» в Формуле-1. В подавляющем большинстве случаев за такие инциденты судьи наказывают пятью-десятью секундами.

Любопытно, что Лэнс Стролл на Гран-при Канады вообще не получил никаких санкций — даже предупреждения. Хотя, как и Квят в Шанхае, Стролл внезапно потерял контроль над автомобилем, что привело к сходу другого гонщика. Тогда судьи почему-то учли опасное положение Хартли и не стали винить Лэнса, а сейчас не были приняты во внимание ни манёвры Норриса, возвращавшегося с обочины, ни агрессивно атаковавший Сайнс. Их действия тоже сыграли роль в инциденте, а потому Квята сложно считать тем, кого стюарды в своих документах называют «основным виновником».

Многие считают, что против Квята в данной ситуации сыграла его репутация. Также наверняка сыграло роль то, что инцидент произошёл почти на старте — это один из наиболее опасных моментов гонки и судьи не поощряют агрессивный пилотаж на первом круге.

Как бы то ни было, не стоит говорить о каком-то заговоре против Квята или российских гонщиков. А в некотором смысле Даниилу даже повезло: если бы он сошёл с дистанции или судьи просто хотели бы отравить ему жизнь, то наверняка выписали бы ему три-пять позиций штрафа на решётке в Баку.

Кроме того, дополнительный штраф в виде двух баллов к Суперлицензии — тоже стандартная в таких случаях мера (столько же, например, Райкконен получил за разворот Хэмилтона в Сильверстоуне). Но хорошо, что после гонки Даниил сходил к судьям и обсудил ситуацию — в следующий раз при виде фамилии «Квят» у стюардов может не возникнуть автоматическое желание выписать наказание пожёстче.