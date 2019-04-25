Албон и «Торо Россо» изменят подход к работе по пятницам

Гонщик «Торо Россо» Александр Албон и его бригада инженеров немного пересмотрели принципы своей работы во время пятничных свободных заездов, начиная с Гран-при Азербайджана. Албон ожидает, что новый подход позволит ему быстрее адаптироваться к незнакомым трассам и начать реализовывать потенциал машины.



«Я бы сказал, что у меня всё ещё есть небольшие проблемы в двух первых практиках — с тем, чтобы побыстрее выходить на нужную скорость. Мы немного изменили мой план работы, чтобы мне стало несколько легче прогрессировать. Речь просто идёт о том, чтобы машина работала по пятницам чуть более предсказуемо, а затем я мог действовать более агрессивно при выборе настроек по ходу уик-энда. Я смогу обрести большую уверенность в начале работы. Машина будет, скажем так, чуть больше сконцентрирована на стабильность, чем на что-то иное.



По сути к такому плану пришли и я, и команда. Скажем так, если машина по пятницам ведёт себя немного нервно, то мне не так комфортно изучать новую трассу. Я не знаю трасс, так что когда начинаю атаковать, то из-за мелких ошибок и лёгких сносов машины ты тратишь чуть больше времени на то, чтобы обрести комфорт в машине. Так что это было общее решение», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александер Албон.