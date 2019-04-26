Кубица: то, что за 10 лет машины стали намного сложнее, неверное впечатление

Пилот команды “Уильямс” Роберт Кубица, выступающий в Формуле-1 впервые с 2010 года, не считает, что за это время автомобили стали намного сложнее технически или в управлении. Об этом гонщик рассказал на встрече с жургалистами накануне Гран-при Азербайджана.



«Три главных изменения лично для меня — масса автомобиля, шины и силовая установка. Но мне кажется, мысль о том, что за эти годы машины стали намного сложнее, неверное впечатление. Я считаю, что сами по себе автомобили изменились не так сильно. Да, силовая установка стала намного сложнее за счёт использования иных технологий и иного подхода к её использованию. Обратите внимание, теперь никто не называет этот компонент двигателем, поскольку он состоит из множества частей и все вместе они силовая установка, это более корректный термин. С точки зрения инженеров, силовые установки действительно стали намного сложнее, но с точки зрения пилота очень многое осталось по-прежнему. То есть у гонщика нет необходимости держать в уме больше информации, чем десять лет назад», — передаёт слова Кубицы корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко.



Роберт Кубица выступал в Формуле-1 с 2006 по 2010 год, но из-за тяжёлой аварии на ралли в начале 2011-го вынужден был покинуть спорт. В прошлом году Кубица вернулся в чемпионат мира в качестве резервного пилота “Уильямса”, а в сезоне-2019 стал призовым гонщиком.