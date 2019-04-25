В «Пирелли» назвали состав шин на Гран-при Австрии

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы шин, которые получат команды во время Гран-при Австрии.



В Австрии командам будут предоставлены шины средней жёсткости – C2, C3 и C4. Таким образом, «Пирелли» не привезёт на «Ред Булл Ринг» самый жёсткий тип С1 и самый мягкий компаунд С5.



Этап Формулы-1 во Франции будет проходить с 28 по 30 июня.



Ранее «Пирелли» объявила о выборе шин гонщиками на Гран-при Азербайджана. Пилоты выбирали из типов C2, C3 и C4.



Напомним, по ходу каждого этапа чемпионата команды по правилам получают 13 комплектов резины. При этом на гонку «Пирелли» выбирает два разных комплекта, пилот обязан использовать только один из них, а также комплект самых мягких по составу покрышек, который пилот использовал в третьем сегменте квалификации, если пробился туда. Остальные 10 комплектов пилоты используют по своему усмотрению, но шесть из них возвращаются поставщику до начала квалификации.

«Пирелли» обнародовала выбор шин гонщиками на Гран-при Азербайджана