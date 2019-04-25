Ферстаппен считает, что успехи мотористов «Феррари» придают мотивацию «Хонде»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от новой спецификации двигателя «Хонды», который будет опробован командой уже на этапе Гран-при Азербайджана. Голландец сравнил возможности моторов «Хонды» и «Феррари».

«Думаю, что мы ближе к «Мерседесу», чем к «Феррари». Говорить об улучшениях всегда сложно, потому что все всегда прогрессируют. В целом в гонках мы всегда более конкурентоспособные, в квалификации же «Феррари» стоит особняком. Они нашли что-то, что действительно помогает их мотору работать. Но это не так плохо, потому что это придаёт мотивацию «Хонде» трудиться ещё упорнее.

Важно то, что нам постоянно удавалось выжимать максимальный результат, что выразилось подиумом в Мельбурне и двумя четвёртыми местами. При этом мы избежали сходов. Иногда это важнее, чем выиграть ещё одну десятую. Что касается обновлённого двигателя, то я очень рад смене мотора. «Хонда» продолжает работу. Буду доволен, если к концу сезона мы серьёзно сократим отставание от «Мерседеса» и «Феррари» в плане мощности. Меня не беспокоит, если ради этого мы используем несколько силовых установок», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.