Сайнс: я голоден до результата, но не схожу с ума из-за этого

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший признался, что настроен как можно быстрее набрать первые очки в нынешнем сезоне. После трёх Гран-при нового сезона испанец ещё не набрал ни одного очка.

«Я очень голоден до результата. Я хочу быстрее набрать очки, надеюсь, что это произойдёт в Баку. Но я не схожу с ума из-за этого.

Я не зациклен на результате, потому что чувствую поддержку команды, знаю, что у меня быстрая машина. В такой ситуации понимаешь, что набор очков является лишь делом времени.

Я знаю, что как только будет гонка, во время которой у меня не возникнут какие-то проблемы, я смогу добиться результата. Поэтому нет никакой обеспокоенности. Да, я хочу набрать очки, попасть в топ-10, топ-8, топ-6, но нет, я не переживаю», — приводит слова Сайнса Autosport.