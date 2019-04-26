Сайнс: скорость «Макларена» — один из самых позитивных моментов в начале сезона

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший высоко оценил скорость болида. Высокую скорость он назвал одним из наиболее позитивных моментов начала нового сезона.

«Очевидно, что мы были более конкурентоспособны на прямых во время трёх первых гонок. Но мы использовали меньший угол наклона заднего антикрыла, чем наши конкуренты. Поэтому если все сделают такие же настройки, мы можем потерять преимущество в скорости.

Нам нужно сохранить преимущество. Необходимо, чтобы превосходство в скорости обеспечивали не только настройки антикрыла. Потому что, если честно, наша скорость на прямых — один из лучших моментов в начале нового сезона», — цитирует Сайнса AutoSport.

В нынешнем сезоне Сайнс пока не набрал ни одного очка.