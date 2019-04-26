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«Макларен» несёт убытки после прекращения сотрудничества с «Хондой»

«Макларен» несёт убытки после прекращения сотрудничества с «Хондой»
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Макларен» несёт убытки после прекращения сотрудничества с «Хондой». Бюджетный дефицит гоночной команды составил около € 111 млн. В результате прекращения сотрудничества с «Хондой» «Макларен» лишился крупных коммерческих доходов. Кроме того в 2017 году команда в Кубке конструкторов заняла только девятое место, недополучив € 11,57 млн в качестве призовых.

Потери гоночной команды привели к убыткам в размере € 5,8 млн у головной компании McLaren Group Ltd, сообщает GPToday. Частично компенсировать потери удалось благодаря росту продаж подразделения дорожных автомобилей. В 2017 году рост продаж автомобилей «Макларена» по всему миру составил 45%. К 2025 году «Макларен» планирует вывести на рынок 18 новых моделей, что является частью стратегии “Track 25”. Также запланировано увеличение производственных объёмов.

В нынешнем сезоне «Макларен» в Кубке конструкторов по итогам трёх Гран-при занимает шестое место, набрав восемь очков.

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