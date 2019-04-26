Вторая практика Гран-при Азербайджана пройдёт по расписанию, начало — в 16:00

Вторая свободная практика Гран-при Азербайджана в Баку пройдёт по расписанию. Пилоты начнут работу на трассе в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию второй свободной практики

Напомним, что первая практика была завершена досрочно из-за серьёзной аварии пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Британский пилот повредил болид, наехав на люк дренажной системы. Люк не был должным образом закреплён, он выскочил наружу после того, как по нему проехал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

В результате инцидента болид Расселла получил серьёзные повреждения. Машину увезли на эвакуаторе, вскоре стало известно, что теперь на болиде необходимо заменить шасси. Расселл не примет участия во второй свободной практике.