Леклер — лучший во второй тренировке ГП Азербайджана, Квят разбил болид

На городской трассе в Баку завершилась вторая практика Гран-при Азербайджана. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе время у его напарника по команде Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время, но незадолго до завершения сессии разбил болид. Его напарник по команде Александер Албон завершил тренировку с восьмым временем.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,872

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,324

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,669

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,921

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,131

6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,305

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,311

8. Александер Албон («Торо Россо») — +1,344

9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,368

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,423

11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,029

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,494

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,564

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,610

15. Даниль Риккардо («Рено») — +2,611

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,746

17. Нико Хюлькенберг («Рено») — +3,845

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +5,003

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +5,239

20. Лэнс Стролл («Уильямс»).