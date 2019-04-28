Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:10

Сегодня, 28 апреля, на уличной трассе в Баку состоится гонка четвёртого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает пятнадцатое место.



Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция гонки