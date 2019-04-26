Гасли вызван к стюардам Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли после завершения второй тренировочной сессии Гран-при Азербайджана вызван к стюардам, сообщает RaceFans. Француз не прибыл на процедуру взвешивания болида, гонщик не заметил соответствующего сигнала.

Напомним, что из-за аварии с участием Джорджа Расселла первая свободная практика Гран-при Азербайджана была фактически сорвана. Во второй тренировке Гасли показал девятое время, в то время как его напарник по команде Макс Ферстаппен продемонстрировал четвёртый результат.

В преддверии гонки Гран-при Азербайджана Гасли занимает шестое место в общем зачёте с 13 баллами в активе.