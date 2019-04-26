Контакт Хэмилтона и Магнуссена в ходе второй тренировки ГП Азербайджана

Сегодня, 26 апреля, в Баку состоялись свободные практики Гран-при Азербайджана. В ходе второй сессии случился интересный инцидент между пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Датчанин оставил мало места на трассе, в результате чего между гонщиками случился небольшой контакт. Тем не менее британец не стал подавать жалобу и инцидент для Кевина не имел последствий. Ряд экспертов также выразили мнение, что Магнуссен действовал излишне агрессивно.

Карун Чандхок выразил недоумение, зачем пилот «Хааса» создаёт себе проблемы в заездах, которые не имеют значения. А Пол ди Реста отметил, что Магнуссен зашёл слишком далеко.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».