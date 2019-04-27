Албон: возможно, мне не хватило уверенности, чтобы прогреть шины

Гонщик “Торо Россо” Александер Албон по итогам квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 сказал, что не смог подняться выше 13-го места из-за непрогретых шин. По словам пилота, причиной проблем с резиной могли стать собственные ошибки.

“В первом сегменте машина вела себя весьма хорошо. На протяжении всего уик-энда у нас была скорость для попадания в финал, но в Q2 мне не хватило уверенности ни в одной из попыток — было сложно почувствовать машину, поскольку не удалось прогреть шины", — передаёт слова Албона корреспондент “Чемпионата” Александр Говоров.

«Возможно, мне просто не хватило уверенности, когда машина скользила по холодной трассе. Теперь нужно посмотреть данные, чтобы понять, почему мне не удалось правильно поработать с резиной. Кроме того, я задел стену в последнем повороте, что, конечно, не помогло. Пара ошибок на последнем круге обошлась мне очень дорого — разочаровывающий день, но уж что есть. Так или иначе, будем готовиться к напряжённой борьбе, ведь в Баку может произойти всё что угодно”.

Албон также рассказал о новом двигателе “Хонды”, который “Торо Россо” и “Ред Булл” используют в Баку.

“Новый двигатель показал себя неплохо, хотя я не заметил такой уж большой разницы”, — добавил пилот.