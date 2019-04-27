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Норрис: добились максимально возможного результата

Норрис: добились максимально возможного результата
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший по итогам квалификации Гран-при Азербайджана седьмое место, считает, что ему удалось добиться максимального результата.

«Очевидно, что это была достойная квалификация, это касается и самого результата. Мне удалось избежать неприятностей, я не допускал глупых ошибок. Хорошо, что сессия получилась настолько чистой. Я доволен седьмой позицией. Думаю, что „Макларен“ добился максимально возможного результата. Гонка будет долгой. Стартовая позиция в Баку., в отличие от некоторых других трасс, не определяет ход всей гонки», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».

Напарник Норриса по команде Карлос Сайнс показал в квалификации одиннадцатый результат.

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