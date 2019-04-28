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Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Азербайджана
Авто / Формула-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. Гонщик «Скудерии» после аварии в квалификации стартовал с восьмого места, однако по ходу стартового отрезка гонки благодаря обгонам и пит-стопам лидеров выбрался на первую позицию. Однако после собственного пит-стопа Леклер сумел финишировать только на пятой позиции, к 10 очкам за которую добавил бонусный балл за лучший круг.

На подиум Гран-при Азербайджана поднялись победитель гонки финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, его напарник британец Льюис Хэмилтон и немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

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