Тост: результат абсолютно не соответствует нашим ожиданиям

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Азербайджана, в котором Александер Албон финишировал 11-м, а Даниил Квят сошёл.



«После хорошего темпа, показанного в квалификации, мы были в хорошем положении и оптимистично были настроены на гонку. К сожалению, результат абсолютно не соответствует нашим ожиданиям. Оба пилота потеряли позиции на первом круге и вскоре начали жаловаться на гранулирование шин. Первым на пит-стоп заехал Даниил Квят, он показал сильные результаты на среднем комплекте и догонял соперников, борясь за десятое место, пока он не стал участником инцидента с Риккардо, который выдавил обоих пилотов с трассы Когда Риккардо попытался вернуться на трассу, он врезался в Даниила, повредив днище, из-за чего Даниил потерял 60 пунктов прижимной силы и не смог продолжить гонку.



Что касается Алекса, мы зазвали его в боксы слишком поздно и он не смог вернуть позиции. В итоге он финишировал только 11-м. Нужно проанализировать, что именно пошло не так, чтобы снова стать сильнее в Испании», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».