Грожан: педаль тормоза просто ушла в пол

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал свой сход на Гран-при Азербайджана.



«Педаль тормоза просто ушла в пол, так что мы приняли решение сойти с дистанции в связи с соображениями безопасности. До этого всё шло неплохо. В начале гонки на средних шинах было непросто, но нам удалось немного побороться. Я пытался выжать из машины максимум.



Очень жаль, что в 15-м повороте я заехал в карман. После этого я старался отыграться, но скорости не хватало. Теперь важно всё проанализировать. Нам нужно реагировать, если мы хотим бороться за позиции в Кубке конструкторов. Я уверен, что болид нам позволяет это делать, но обидно, что у нас есть такая проблема. Мы думаем, что дело в шинах. Надеюсь, что всё наладится в Испании», 0 приводит слова Грожана пресс-служба команды.