Источник: Сильверстоун будет принимать Гран-при Ф-1 как минимум до 2022 года

Гран-при Великобритании будет и дальше проходить в Сильверстоуне. Стороны заключили новое соглашение о сотрудничестве, которое рассчитано до 2022 года, сообщает Motorsport Week со ссылкой на редактора издания Motorsport Monday Джо Сейварда.

Ранее сообщалось, что гонка в Сильверстоуне в нынешнем сезоне может стать последней. Изначально сделка была заключена на срок до 2026 года, но в 2017 году британская сторона активировала опцию досрочного разрыва соглашения из-за проблем с финансированием.

Условия новой сделки пока неизвестны. Тем не менее Сейвард уверен, что стороны обговорили все детали и пришли к консенсусу.

Отметим, что гонка в Сильверстоуне проводится с самого первого сезона Формулы-1, который проходил в 1950 году.