Карякин на багги прыгнул через сноубордиста и лыжника

Победитель Ралли «Дакар» 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин отметился экстремальным пилотажем. Гонщик на багги перепрыгнул через сноубордиста и лыжника, которые в этот момент находились непосредственно на трамплине.

«Хотелось сделать что-то бомбическое. Мы эту идею вынашивали несколько месяцев. Никто ранее так не прыгал. Было довольно непросто сделать так, чтобы в момент прыжка между трамплинами скатывались Павел и Антон. Понадобилось с десяток дублей. Важно было подобрать правильную скорость, чтобы не врезаться в трамплин», — передаёт слова Карякина E1.ru.

Соответствующее видео можно посмотреть на канале SNAG Racing в YouTube.

В минувшем сезоне Карякин прыгнул на багги через два автомобиля ГИБДД.