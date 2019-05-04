Новый регламент, вероятнее всего, будет утверждён в октябре

Руководство и команды Формулы-1 практически договорились о сроках публикации нового регламента. Согласно спортивному кодексу он должен стать достоянием общественности не менее чем за полтора года до его вступления в силу, то есть, в июне 2019 года. Но такая дата, по мнению большинства, приведёт к тому, что более обеспеченные с финансовой точки зрения команды создадут ещё больший отрыв от маленьких команд, так как начнут работать над развитием новой машины раньше.

В связи с этим участники чемпионата практически договорились о том, чтобы полностью согласовать регламент к октябрю.

«Вероятно, лучшим вариантом был бы декабрь. Но маленькие команды оспаривали эту дату, так как опасались не успеть распределить средства. Октябрь стал эффективным компромиссом между концом года и июнем, так что мы согласились на это. Думаю, что эта дата получит поддержку всех команд. Сопротивлялись только в „Рено“, но и они в итоге согласились. Так что не знаю, кто бы мог не принять такую договорённость», — приводит слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера Motorsport.