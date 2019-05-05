Петров: остаток гонки в Спа SMP Racing пришлось ехать лишь на четырёх передачах

Гонщик SMP Racing Виталий Петров прокомментировал результаты гонки WEC на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Экипаж SMP Racing в составе Петрова, Стоффеля Вандорна и Михаила Алёшина занял третье место.

«В гонках на выносливость важно всё – и старт, и все отрезки, потому что допусти ошибку, и потеряешь подиум, но, к счастью, мы хорошо справились сегодня. Наш новый напарник Стоффель Вандорн проделал отличную работу, сразу вкатился, хотя это его первая гонка в FIA WEC. Он здорово себя проявил, справился с такими сложными погодными условиями. Наш экипаж был готов к гонке в дождь и снег – мы хорошо потренировались во второй практике и правильно настроили автомобиль, чтобы бороться.

К сожалению, в начале моего отрезка пропала пятая передача, и остаток гонки нам пришлось ехать только на четырёх передачах и не разгоняться до максимальной скорости. Если бы не это, мы вполне могли финишировать на втором месте – погода этому не помешала бы, ведь мы показывали такое же время, а то и лучше, как соперники из Rebellion. Впрочем, мы вполне довольны «бронзой» и теперь с нетерпением ждём гонки в Ле-Мане», — приводит слова Петрова пресс-служба SMP Racing.