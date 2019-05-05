Вандорн: гонка прошла в очень сложных погодных условиях, рад финишу на подиуме

Пилот SMP Racing Стоффель Вандорн поделился эмоциями от гонки WEC, проходившей на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Вандорна и Михаила Алёшина занял третье место.

«Это была моя первая гонка за SMP Racing, она прошла в очень сложных погодных условиях, даже по снегу, и я очень рад финишировать на подиуме. Получилось очень хорошее начало работы в команде, и мне было приятно подтвердить его хорошим выступлением. Мы проделали отличную работу, особенно учитывая, какими сложными были для всех условия.

Начало гонки у нас получилось хорошим, а Виталий и Михаил довели машину до финиша, даже несмотря на то, что мы потеряли пятую передачу. Спасибо всем за поддержку и помощь, приятно финишировать на подиуме», — приводит слова Вандорна пресс-служба SMP Racing.