Гонка NASCAR в Довере перенесена на понедельник

Неблагоприятные погодные условия вынудили организаторов очередного этапа серии NASCAR, который проходит в Довере, перенести гонку на понедельник, 6 мая. Гонка, которая должна была стартовать в воскресенье в 21:10 мск, стартует в 19:00 в понедельник.



Напомним, что накануне поул-позицию завоевал Чейз Эллиот, компанию на первом ряду ему составит Уильям Байрон, являющийся его напарником по команде Hendrick Motorsports.



После 10 этапов чемпионата лидерство в общем зачёте удерживает Кайл Буш, на счету которого три победы. Буш набрал 430 очков. Второе место в личном зачёте удерживает Джои Логано, уступающий Бушу 15 очков. Поулмен Чейз Эллиот идёт в чемпионате седьмым. Эллиот одержал победу на прошлом этапе чемпионата в Алабаме.