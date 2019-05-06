Алонсо: пришла в голову одна идея, но я помолчу, пока мы не обсудим детали

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подчеркнул, что планирует какой-то проект на 2020 год, однако отказался уточнять, какой именно.



«Пришла в голову одна идея. Проект. Но до тех пор, пока мы не обсудим детали, помолчу. Расскажу обо всём, когда получу подтверждение», — приводит слова Алонсо F1i.



Ранее Алонсо заявил, что прекратит выступление в WEC по окончании сезона-2018/19, но продолжит сотрудничество с «Тойотой». Алонсо в команде в серии WEC заменит бывший гонщик Формулы-1 Брендон Хартли.



Стоит отметить, что Алонсо рассматривает сразу несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе не исключает возможности возвращения в Формулу-1. Кроме того, рассматривается возможное участие Алонсо в ралли-марафоне «Дакар-2020» и полноценное участие в серии IndyCar.