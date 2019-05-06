Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup Series в Довере с отрывом в девять секунд

Пилот Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший выиграл гонку Gander RV 400 в Довере, одиннадцатый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. Экс-чемпион вышел вперёд в концовке второй стадии заезда и доминировал вплоть до финиша, опередив ближайшего конкурента на девять с половиной секунд. Это 21-я победа Труэкса в NASCAR Cup Series и вторая — в текущем сезоне.



Второе место занял Алекс Боуман из Hendrick Motorsports, третье место в борьбе с Кевином Харвиком отстоял гонщик Chip Ganassi Racing Кайл Ларсон, замкнул топ-5 Чейз Эллиотт.



В первой стадии гонки первенствовал Джоуи Логано, сдержавший своего партнёра по Team Penske Брэда Кезеловски на рестарте за один круг до зелёно-клетчатого флага. Во второй стадии на последнем круге вперёд вышел Мартин Труэкс, обогнавший Алекса Боумана и Кевина Харвика.



По итогам одиннадцати этапов регулярного сезона NASCAR Cup Series путёвки в плей-офф за счёт побед в гонках обеспечили себе шесть гонщиков: действующий чемпион Джоуи Логано, триумфатор «Дайтоны-500» Денни Хэмлин, а также Брэд Кезеловски, Кайл Буш, Мартин Труэкс и Чейз Эллиотт.



Следующий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — Digital Ally 400 — пройдёт в Канзас-Сити 11 мая.



NASCAR Cup Series, Gander RV 400, Довер (топ-10):



1. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 400 кругов

2. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9,501

3. Кайл Ларсон (Chip Ganassi Racing / «Шевроле») +13,046

4. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +13,313

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +17,065

6. Эрик Джонс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +17,582

7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +21,936

8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +22,311

9. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing / «Форд») +22,748

10. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +23,332.