Молодёжная программа «Ред Булл» пополнилась мексиканским пилотом из IndyCar

Молодёжная программа «Ред Булл» подписала очередного новобранца. Им стал 20-летний мексиканец Патрисио О'Уорд. Пилот известен завоеванием титула в серии Indy Lights в 2018 году, что дало ему 15 очков в суперлицензии. Кроме того, он выигрывал титул в чемпионате спортпрототипов IMSA.

В нынешнем сезоне его основная нагрузка приходится на чемпионат IndyCar, где он выступает в составе команды Carlin.

«Для меня это великолепная возможность. Любой пилот, естественно, бросает взгляды на Формулу-1 и отдаст всё, чтобы стать чемпионом мира. Приход в молодёжную программу „Ред Булл“, которая открыла дорогу в Ф-1 многим пилотам, фантастическое для меня событие», — приводит слова О'Уорда официальный сайт молодёжной программы «Ред Булл».