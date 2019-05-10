Грожан перегрел тормоза в Баку, пытаясь прогреть резину

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что команда перегрела тормоза на болиде Ромена Грожана в Баку, пытаясь прогреть резину.



«Тормоза дают определённое количество энергии, которое можно использовать, не больше. Тормоза не могут давать бесконечную энергию для покрышек.



Тормоза не созданы для нагрева покрышек, потому что в таком случае вы перегреваете тормоза. Как и в ситуации с Роменом в Баку, на каком-то этапе мы перегрели тормоза, потому что слишком сильно атаковали. Но нам было нечего терять, поэтому нам стоило попробовать», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.



«Хаас» связывает свои проблемы с непопаданием в рабочее окно покрышек. По словам Штайнера, команда работает над решением проблемы.