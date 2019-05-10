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«Феррари» может наложить вето на назначение Вольфа исполнительным директором Ф-1

«Феррари» может наложить вето на назначение Вольфа исполнительным директором Ф-1
Авто / Формула-1

Команда «Феррари» может наложить вето на назначение Тото Вольфа генеральным директором Формулы-1, сообщает журналист Forbes Кристиан Зильт.

«Источники не упомянули тот факт, что «Феррари» обладает правом голоса в вопросе избрания нового генерального директора Формулы-1», — приводит слова Зильта Forbes.

В Договоре согласия действительно прописано, что владельцы коммерческих прав Формулы-1 должны получить письменное согласие «Феррари», прежде чем будет назначен новый исполнительный директор. При этом «Феррари» имеет решающее право голоса в случае, если кандидат занимал руководящую должность или владел 5 процентами акций и более на протяжении последних пяти лет. Это относится и к Тото Вольфу, который владеет 30 процентами акций команды «Мерседес».

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