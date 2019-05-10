Гонщики «Уильямса» используют в Барселоне шасси друг друга

Гонщики «Уильямса» Джордж Расселл и Роберт Кубица поменялись шасси перед Гран-при Испании Формулы-1. Об этом после пятничных тренировок на автодроме «Каталунья» рассказал британский пилот «Уильямса». Обмен шасси в том числе позволит понять, существовали ли какие-то проблемы с шасси Кубицы, который не раз выражал недовольство работой своего автомобиля.



«В этот уик-энд я использую шасси Роберта. Он должен был получить новое шасси, таким был план. Но из-за того что моё шасси было повреждено в Баку, мне выделили это шасси. Он выступает за рулём моего бакинского шасси, а я — за рулём шасси, которое он использовал со старта года», — приводит слова Расселла Planet F1.

Уильямс: у наших пилотов одинаковые шасси