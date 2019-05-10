Магнуссен: «Хаас» осторожен в ожиданиях

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвёл итоги свободных практик Гран-при Испании для своей команды и предостерёг её от излишнего оптимизма.

«У нас получились хорошие тренировки. Машина была хороша, но раньше она также была хороша во время тренировок. Думаю, что мы осторожны в ожиданиях. Темп на длинных сериях выглядел лучше, чем на предыдущих этапах, у нас есть небольшой повод для оптимизма. Но нам просто нужно продолжать работать.

Нам нужно понять, почему мы прибавили сегодня, посмотреть, что мы можем узнать и взять эту информацию на заметку на будущее. Грожан сегодня работал с обновлениями, я же пилотировал ту версию, с которой мы работали прежде. Мы смогли получить информацию в одинаковых условиях и у нас есть возможность сравнить её. В целом всё было позитивно. Мы увидели то, что ожидали и это хорошо", — приводит слова датчанина пресс-служба «Хааса».