Магнуссен: опередили на 0,6 секунды ближайших соперников, надеюсь, сдержим их

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен убеждён, что у его команды достаточный потенциал, чтобы удержать завоёванные в квалификации позиции. Датчанин приме старт на Гран-при Испании с восьмого места, а его напарник по команде Ромен Грожан с седьмого.

«Наверное, сегодня мы добились максимально возможного результата. Мы отстали всего на 0,2 секунды от второй машины „Ред Булл“ и при этом опередили соперников из середины пелотона, так что я доволен. Что касается гоночного темпа, то уверенности в нём нет.

В квалификации мы опередили ближайшего соперника более чем на 0,6 секунды, потому надеюсь, у нас будет достаточно сил, чтобы удержать этих ребят позади. Не думаю, что нас ждёт лёгкая гонка. Но у нас неплохая стартовая позиция, чтобы набрать хорошие очки", — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».