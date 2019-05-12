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Магнуссен: если всё не сработает, отправимся домой и немного поплачем

Магнуссен: если всё не сработает, отправимся домой и немного поплачем
Авто / Формула-1

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что вся американская команда очень надеется, что на Гран-при Испании избежит своих традиционных проблем в работе с резиной по ходу гонки.

«Не ожидаю, что мы будем ехать сами по себе, но я надеюсь на это. Последние несколько гонок были такими сложными, но хорошо, что здесь очень трудно обгонять. Так что если нам будет немного не хватать гоночного темпа, мы должны быть способны лучше оставаться впереди, чем в Мельбурне.

Мы сейчас очень многому учимся, и день гонки станет для нас большим рабочим днём. Если всё сработает, то мы что-то узнали. Если всё не сработает, то мы останемся потерянными, отправимся домой и немного поплачем. Но я настроен намного более позитивно, чем в предыдущих гонках», — приводит слова Магнуссена FormulaSpy.

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