В Нижнем Новгороде состоялся первый этап чемпионата по мотогонкам RSBK

12 мая на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся первый этап международного чемпионата по мотогонкам RSBK. Первый гоночный уик-энд собрал в одном месте пилотов со всей страны. В этом году география участников чемпионата растянулась от Крыма до Владивостока.

В классе Superbike пилотам предстояла борьба в двух видах гонки – спринтерской и изнуряюще длинной гонке. Действующий чемпион RSBK Владимир Леонов после борьбы с участником чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto3 Макаром Юрченко занял второе место на подиуме. Бронзовым призёром стал Сергей Крапухин.

В классе Supersport, в котором выступают мотоциклы меньшей кубатуры, победителем стал Алексей Иванов, вновь подтвердивший свой титул. Молодые пилоты Артём Мараев и Александр Васильев заняли второе и третье места соответственно.

В рамках развлекательной программы прошли показательные выступления от мотошколы «Академия», соревнования на беговелах от школы «Беголёт», выступления от чирлиндиговой команды «Волга», а также множество других развлечений.

Следующий этап RSBK состоится 16 июня на автодроме АДМ «Мячково» в Московской области.

В Нижнем Новгороде чемпионат пройдёт вновь уже 30 июня на автодроме «Нижегородское кольцо».