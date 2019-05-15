Источник: Гран-при Мексики исключат из календаря Формулы-1 на 2020 год

Гран-при Мексики не будет включён в календарь Формулы-1 на 2020 год, утверждает GP Today со ссылкой на мексиканские СМИ.

Будущее гонки было под вопросом после того, как мексиканские власти сократили финансирование Гран-при. Напомним, этап Формулы-1 в Мексике проходит с 2015 года.

Организаторы гонки пока не могут договориться о продлении соглашения с Liberty Media. Переговоры идут уже несколько месяцев, но мексиканские власти отказываются платить € 37 млн, что необходимо для продления соглашения до 2025 года.

В следующем сезоне в календарь будут включены Гран-при Нидерландов и Гран-при Вьетнама. Таким образом, велика вероятность, что Liberty Media исключит две гонки. Главными претендентами считаются Гран-при Испании и Гран-при Мексики.