Источник: Гран-при Мексики исключат из календаря Формулы-1 на 2020 год
Гран-при Мексики не будет включён в календарь Формулы-1 на 2020 год, утверждает GP Today со ссылкой на мексиканские СМИ.
Будущее гонки было под вопросом после того, как мексиканские власти сократили финансирование Гран-при. Напомним, этап Формулы-1 в Мексике проходит с 2015 года.
Организаторы гонки пока не могут договориться о продлении соглашения с Liberty Media. Переговоры идут уже несколько месяцев, но мексиканские власти отказываются платить € 37 млн, что необходимо для продления соглашения до 2025 года.
В следующем сезоне в календарь будут включены Гран-при Нидерландов и Гран-при Вьетнама. Таким образом, велика вероятность, что Liberty Media исключит две гонки. Главными претендентами считаются Гран-при Испании и Гран-при Мексики.
Организаторы Гран-при Мексики не смогли договориться о продлении контракта с Ф-1
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