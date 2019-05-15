Опубликовано расписание этапа СМП РСКГ в Нижнем Новгороде

В грядущие выходные на автодроме «Нижегородское кольцо» состоится второй этап Российской серии кольцевых гонок, напоминает пресс-служба СМП РСКГ. Главное событие «Фестиваля скорости» — 10 кольцевых гонок в классах «Туринг», «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн», S1600 и S1600 юниор, а также в серии SMP Formula 4. Также во время «Фестиваля скорости» пройдёт этап Forza Motorsport – всероссийского чемпионата по киберспорту. Доступ к симуляторам будет и у зрителей. Билет на этап стоит от 500 рублей.



Расписание «Фестиваля скорости»



Суббота, 18 мая

10:00-10:20. SMP Formula 4, квалификация

10:55-11:15. S1600 Юниор. Гонка 1

11:55-12:25. S1600. Гонка 1

12:40-13:20. Автограф-сессия, дрифт-такси

14:00-14:30. «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн». Гонка 1

15:05-15:35. SMP Formula 4. Гонка 1

16:15-16:40. «Туринг». Гонка 1

17:30-20:00. СМП РСКГ Open Drift Cup.



Воскресенье, 19 мая

10:30-10:55. S1600 Юниор. Гонка 2

11:35-12:10. S1600. Гонка 2

12:25-13:05. Автограф-сессия, дрифт-такси

13:45-14:20. «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн». Гонка 2

14:55-15:30. SMP Formula 4. Гонка 2

16:10-16:45. «Туринг». Гонка 2

17:30-20:00. СМП РСКГ Open Drift Cup.