Риккардо: боюсь, что Гран-при Нидерландов превратится в езду по кругу

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился своими мыслями насчёт возвращения в календарь Формулы-1 Гран-при Нидерландов.



«Я знаком с трассой «Зандворт» ещё со времён выступлений в Формуле-3. Это очень интересная трасса с точки зрения пилотирования. Это скоростная трасса, которая не прощает ошибок и требует от пилотов большой смелости.



Однако местами трасса очень узкая, с нынешними скоростями и шириной болида Формулы-1 будет трудно даже удержаться за соперником, не говоря уже об обгонах. Я боюсь, что Гран-при Нидерландов превратится в езду по кругу.



Я немного разочарован. Думаю, что на «Зандворте» сложно провести захватывающую гонку. Может быть, у руководства есть какие-то идеи по исправлению этой ситуации», — приводит слова Даниэля Риккардо Crash.

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