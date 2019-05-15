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Мазепин показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне

Мазепин показал лучшее время во второй день тестов Формулы-1 в Барселоне
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Барселоне завершился второй день официальных тестов Формулы-1. Лучшее время пока у пилота «Мерседеса» Никиты Мазепина. Второй результат – у гонщика «Торо Россо» Александера Албона. Третье время показал Антони Фуоко из «Феррари».

Формула-1. Второй день тестов. Барселона

1. Никита Мазепин («Мерседес») — 1.15,775 (128)
2. Александер Албон («Торо Россо») — 1.17,079 (110)
3. Антонио Фуоко («Феррари») — 1.17,285 (120)
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.17,349 (127)
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,393 (110)
6. Джек Эйткен («Рено») — 1.17,621 (75)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,101 (106)
8. Ник Йеллоли («Рейсинг Пойнт») — 1.18,212 (83)
9. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,573 (88)
10. Дэн Тиктум («Ред Булл») — 1.19,458 (79)
11. Оливер Тёрви («Макларен») — 1.20,712 (52)
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.20,745 (119)
13. Серджио Сетте Камара («Макларен») — 1.21,565 (19).

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