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Култхард: Феттель хочет побеждать, Леклер — быть быстрее Феттеля

Култхард: Феттель хочет побеждать, Леклер — быть быстрее Феттеля
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что Шарлю Леклеру приходится проще в «Феррари», чем Себастьяну Феттелю.

«Шарль Леклер делает то, что должен делать. Он хочет быть быстрее. Если видит отставание, он сокращает его. У Себастьяна же только одна цель — выиграть за рулём «Феррари». Тут два разных типа работы.

Себу нужно побеждать, всё остальное его не устраивает. Шарлю проще, потому что он пытается быть быстрее Себастьяна и доказать, что способен победить четырёхкратного чемпиона мира и что у него большое будущее», — приводит слова Дэвида Култхарда Auto Bild.

«Феррари» после пяти этапов уже на 96 очков отстаёт от «Мерседеса» в Кубке конструкторов. В личном зачёте лидирует Льюис Хэмилтон.

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