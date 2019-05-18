Тиктум: хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны

Пилот молодёжно программы «Ред Булл» Дэн Тиктум подвёл итоги работы на тестах в Барселоне за рулём болида австрийской команды.
«Я хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны. Я бы сказал, что сейчас у нас позитивная атмосфера. Конечно, я получу больше отзывов после обработки данных с тестов, но в настоящий момент все довольны итогами. В целом всё прошло хорошо, я думаю. Для меня это был только второй день на современной машине Формулы-1, так что я продолжаю набирать скорость.
Очевидно, что у команды есть план, которого я придерживался и, думаю, что они остались довольны полученными данными. У нас была небольшая проблема, которая нам стоила нескольких часов, но работа была выполнена хорошо.
Цели на 2019 год? Доктор Хельмут Марко сказал мне побеждать. Он всегда так говорит, и это справедливо. Это мы и пытаемся делать», — приводит слова Тиктума GPFans.
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