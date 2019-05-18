Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Тиктум: хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны

Тиктум: хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны
Авто / Формула-1 0

Пилот молодёжно программы «Ред Булл» Дэн Тиктум подвёл итоги работы на тестах в Барселоне за рулём болида австрийской команды.

«Я хочу, чтобы в «Ред Булл» были довольны. Я бы сказал, что сейчас у нас позитивная атмосфера. Конечно, я получу больше отзывов после обработки данных с тестов, но в настоящий момент все довольны итогами. В целом всё прошло хорошо, я думаю. Для меня это был только второй день на современной машине Формулы-1, так что я продолжаю набирать скорость.

Очевидно, что у команды есть план, которого я придерживался и, думаю, что они остались довольны полученными данными. У нас была небольшая проблема, которая нам стоила нескольких часов, но работа была выполнена хорошо.

Цели на 2019 год? Доктор Хельмут Марко сказал мне побеждать. Он всегда так говорит, и это справедливо. Это мы и пытаемся делать», — приводит слова Тиктума GPFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент