Бьорк выиграл первую гонку WTCR в Нидерландах

Сегодня, 18 мая, в Зандворте прошла первая гонка очередного этапа в WTCR. Её победителем стал Тед Бьорк, стартовавший с поула. Второе место досталось Ивану Мюллеру, а тройку лучших замкнул Микель Азкона.



Завтра, 19 мая, пилотов ждут квалификация и ещё две гонки.



WTCR. Зандворт. Первая гонка



1. Тед Бьорк (Cyan Racing Lynk & Co)

2. Иван Мюллер (Cyan Performance Lynk & Co)

3. Микель Азкона (PWR Racing)

4. Йохан Кристофероссон (Sébastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport)

5. Энди Приоль (Cyan Performance Lynk & Co)

6. Мехди Беннани (Sébastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport)

7. Ян Эрлаше (Cyan Performance Lynk & Co)

8. Бенджамин Лёйхтер (Sébastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport)

9. Фредерик Вервиш (Comtoyou Racing)

10. Ник Катсбург (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)