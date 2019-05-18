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Сайнс доволен прогрессом двигателя «Рено»

Сайнс доволен прогрессом двигателя «Рено»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс остался доволен работой мотористов «Рено». По словам испанца, силовая установка французского производителя значительно прибавила.

«Думаю, в „Рено“ сделали прогресс. С точки зрения мощности мы в этом году определённо ближе к топ-командам на каждой трассе. Кроме того, двигатель, представленный в Испании, и более надёжен, а именно надёжность является нашим слабым местом. Надеюсь, мы продолжим двигаться вперёд и в „Рено“ будут предпринимать дальнейшие шаги. Как бы то ни было, по сравнению с 2018 годом двигатель гораздо мощнее.

Не могу назвать точные цифры, так как это частная информация и не мне её комментировать, но это хороший шаг вперёд", — приводит слова испанского пилота Motorsport Week.

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