Стролл — о переходе в «Рейсинг Пойнт»: это совершенно другой мир

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл рассказал об отличиях этой команды от «Уильямса», в котором он выступал в 2018 году.



«Это очень увлекательный опыт. До сих пор я наслаждался временем, проведённым в «Рейсинг Пойнт». Переход прошёл просто отлично, и я с нетерпением жду продолжения сезона. Здесь совершенно другая обстановка, и она намного лучше, что можно увидеть в том числе и на трассе. Это совершенно другой мир, талантливая и страстная команда, которая очень жаждет добиться успеха в будущем», — приводит слова Лэнса Стролла GPFans.



Напомним, что Лэнс Стролл перешёл в состав «Рейсинг Пойнт» перед сезоном-2019. Командой с 2018 года владеет консорциум канадских бизнесменов во вглаве с отцом Стролла Лоуренсом Строллом.