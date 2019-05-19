Хэмилтон предложил усложнить управление болидом Формулы-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что в Формуле-1 стоит усложнить физически управление болидом.
«Тест на допинг может происходить раза три в год, иногда реже. У нас не тот вид спорта, где вам нужны какие-то препараты для лучшей производительности. Мы не велосипедисты, которым в гонке не хватает кислорода, не особо мы и утомляемся.
Я думаю, что в 2021 году стоит избавиться от помощи в управлении. Сделать усилитель руля менее мощным. После такого вы будете более истощены физически. Таким и должен быть спорт. Сейчас у нас нет необходимости быть физически сильными. Поэтому у 18-летних новичков не возникает проблем с адаптацией. Так быть не должно», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.
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