Ферстаппен: атмосфера в Зандворте просто сумасшедшая!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от трассы в Зандворте, где проходил фестиваль Jumbo Racedagen.



«В этом году фестиваль Jumbo Racedagen проходит уже в четвёртый раз, атмосфера в паддоке и на трибунах в Зандворте просто сумасшедшая! Фестиваль стал намного крупнее за эти годы, число фанатов просто поражает воображение. В отличие от гоночных этапов, здесь болельщики тесно общаются с пилотами, приятно, когда даёшь такой шанс болельщикам. Трасса в Зандворте непростая, здесь не так много зон вылета, и лучше постараться не допускать ошибок. Очень здорово, что этот автодром возвращается в календарь», — приводит слова Макса Ферстаппена Speedweek.



Напомним, что Гран-при Нидерландов вернётся в календарь в сезоне-2020.