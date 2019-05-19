Ферстаппен: атмосфера в Зандворте просто сумасшедшая!
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от трассы в Зандворте, где проходил фестиваль Jumbo Racedagen.
«В этом году фестиваль Jumbo Racedagen проходит уже в четвёртый раз, атмосфера в паддоке и на трибунах в Зандворте просто сумасшедшая! Фестиваль стал намного крупнее за эти годы, число фанатов просто поражает воображение. В отличие от гоночных этапов, здесь болельщики тесно общаются с пилотами, приятно, когда даёшь такой шанс болельщикам. Трасса в Зандворте непростая, здесь не так много зон вылета, и лучше постараться не допускать ошибок. Очень здорово, что этот автодром возвращается в календарь», — приводит слова Макса Ферстаппена Speedweek.
Напомним, что Гран-при Нидерландов вернётся в календарь в сезоне-2020.
- 19 мая 2019
-
22:25
-
21:33
-
20:53
-
19:32
-
18:25
-
17:36
-
16:11
-
15:48
-
14:33
-
13:43
-
12:27
-
11:54
-
10:59
-
09:48
-
01:09
-
00:50
- 18 мая 2019
-
22:59
-
21:58
-
20:58
-
19:53
-
18:50
-
17:58
-
17:09
-
16:14
-
16:05
-
15:01
-
13:48
-
12:43
-
12:31
-
11:47
-
11:12
-
10:26
-
09:53
-
09:33
-
01:31
Партнерский контент