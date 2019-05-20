Квят: в Монако нужно прогрессировать аккуратно, сохраняя уважение к трассе

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.



«В Монако особенная трасса, она узкая с близким расположением стен, потому что мы пилотируем в городе. Когда ты впервые выезжаешь на трассу в четверг, важно аккуратно прогрессировать, постепенно наращивать скорость и уважать эту трассу. В итоге ты с каждым кругом едешь всё быстрее, наращивая свой предел. Фактически, скорость в Монако ниже, чем на любой другой трассе, но из кокпита трасса кажется быстрой. Барьеры близко и это увеличивает ощущение скорости. Это классная и особенная трасса.



По ходу уик-энда обычно происходит много событий, но моя работа в том, чтобы сосредоточиться на пилотировании болида. Это самая интересная часть уик-энда и это мне нравится в Монако больше всего», — цитирует Квята пресс-служба команды.